En horas de la tarde del miércoles, pasadas las dos de la tarde, se registró un accidente de tránsito en la Avenida Paseo Gaspari, específicamente cerca de la zona conocida como la Coca-Cola, en Angostura del Orinoco, Ciudad Bolívar.

Un joven motociclista identificado como Luis Antonio España, de 21 años, colisionó por la parte trasera contra una camioneta marca Hilux mientras conducía su moto Empire ek Express.

Tras el impacto, el hombre quedó tendido sobre el pavimento y sufrió lesiones en diversas partes de su cuerpo.

La unidad motorizada de Protección Civil Municipal acudió rápidamente y proporcionó los primeros auxilios en el sitio. Posteriormente, fue trasladado en un vehículo particular al hospital Ruiz y Páez para recibir atención médica especializada.

La Policía Nacional de Tránsito Terrestre llegó al lugar para hacerse cargo de la investigación del incidente y realizar el levantamiento correspondiente, a fin de determinar las causas y responsabilidades de dicha colisión.