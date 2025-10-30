Pasadas las diez de la noche del miércoles 29, el sector La UDO en la parroquia La Sabanita vivió un nuevo accidente protagonizado por una motocicleta marca Bera Sbr, cuyo conductor y acompañante perdieron el control tras desplazarse a alta velocidad, impactando violentamente contra un poste de luz.

El impacto dejó como saldo dos heridos graves: Yostin Centeno, de 24 años, y Onielys Marin, de 20. Ambos presentan politraumatismos generalizados y posibles fracturas en las piernas, por lo que fueron atendidos en el propio lugar por la unidad motorizada de Protección Civil Municipal de Angostura del Orinoco y el equipo de Bomberos Aéreo Náuticos.

Luego, los lesionados fueron trasladados al hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, donde reciben atención médica bajo observación, mientras se evalúa la gravedad de sus lesiones.

Este incidente pone nuevamente en relieve los riesgos que enfrentan los motociclistas en las calles de La Sabanita y otros sectores de Ciudad Bolívar, donde las condiciones viales y el comportamiento de los conductores suelen ser factores recurrentes en accidentes de tránsito.

Las autoridades locales recuerdan la importancia de respetar los límites de velocidad y adoptar medidas preventivas para evitar futuros accidentes, especialmente en sectores con alta circulación de motocicletas.

Esta situación se suma a la lista de incidentes viales que afectan a San Félix, evidenciando la necesidad urgente de campañas de concientización y mejoras en la infraestructura para proteger a los ciudadanos.