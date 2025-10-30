Tras la histórica canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles el pasado 19 de octubre, el Vaticano, a través de la cadena religiosa EWTN, ha divulgado la oración oficial dedicada al recién proclamado santo, conocido cariñosamente como el «médico de los pobres».

Esta nueva oración condensa la profunda devoción y la esperanza de los creyentes en el médico trujillano, a quien se le atribuyen incontables favores y milagros en el país.

La plegaria reza de la siguiente manera: «Padre bueno, por intercesión de San José Gregorio Hernández, te pedimos que nos des salud de cuerpo y alma para ser testigos de fe, esperanza y caridad, comprometidos en la construcción de un mundo donde reine tu verdad, justicia y paz. Por Jesucristo, nuestro Señor, amén».