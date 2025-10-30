Nelly Furtado sorprendió a sus seguidores con un anuncio inesperado durante la celebración del aniversario número 25 de su álbum debut Whoa, Nelly! —la producción que en 2000 la catapultó a la fama con éxitos como I’m Like a Bird y Turn Off the Light. La cantante canadiense reveló que, tras una profunda reflexión, ha decidido alejarse de los escenarios en un futuro previsible.

“Hoy hace 25 años que se lanzó mi primer álbum, Whoa, Nelly!”, escribió en redes sociales. “En la primera foto tengo 20 años y estoy a punto de dar mi primer concierto como artista profesional en Lilith Fair. Fue muy significativo y me sentí realizada como artista. 25 años después, mi música ha llegado a una nueva generación de fans y no podría estar más feliz por eso”, compartió la intérprete.

Agradecida con su público y colegas

Furtado expresó un profundo agradecimiento a quienes la acompañaron en su trayectoria artística. “Infinita gratitud a todos los que alguna vez escucharon y vibraron con mi música y asistieron a alguno de mis conciertos. Los quiero y aprecio su generosidad”, escribió, destacando también el esfuerzo de sus colaboradores y productores a lo largo de los años.

Además, dedicó unas palabras a los artistas emergentes, alentándolos a disfrutar del camino creativo que ofrece la música.

Silencio ante las especulaciones

Aunque Nelly Furtado no detalló las razones detrás de su decisión, en redes sociales se ha especulado que podría estar relacionada con el escrutinio mediático que ha enfrentado en los últimos meses debido a su cambio físico.

La artista concluyó su mensaje con una frase cargada de simbolismo: “La segunda foto es de este verano en Berlín, cuando por fin entendí lo que significa recibir flores”.

Con esta reflexión, la cantante cierra un ciclo de 25 años que marcó a toda una generación y deja abierta la posibilidad de un regreso cuando el tiempo y la inspiración así lo indiquen.