El Colegio Loyola-Gumilla y la iniciativa Ciudadanía Global con Magis se unen en un esfuerzo comunitario y lleno de espíritu navideño para llevar alegría a los más pequeños de la región a través de la campaña «Navidad MAGIS».

El objetivo de esta noble causa es beneficiar a 150 niños de las Obras Ignacianas de Ciudad Guayana, garantizándoles una feliz celebración en esta época decembrina.

Un donativo es la sonrisa de un niño

La campaña hace un llamado a la solidaridad de la comunidad de Ciudad Guayana para recolectar donativos esenciales que se utilizarán para armar unos cotillones navideños, que beneficiarán a 150 pequeños.

Puedes colaborar con caramelos, chupetas o chucherías en general. Tienes hasta el 1 de diciembre para llevar tu colaboración a la instalaciones del colegio.