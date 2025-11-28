Ante la revocación de licencias a seis aerolíneas anunciada por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), por «sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovidas por el gobierno de EEUU», el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, se pronunció y manifestó que espera que la decisión «no sea definitiva».

En un encuentro con periodistas, Rebelo dijo que espera que no sea una decisión definitiva de las autoridades nacionales, «ya que saben lo importante que es la comunidad portuguesa para nosotros, lo importante que es para las relaciones entre Portugal y Venezuela, y saben que la comunidad portuguesa tiene una gran conexión con TAP».

En esa misma línea, el jefe de Estado Portugal aseveró que «existe la misma preocupación, pensando en la comunidad portuguesa, sobre el anuncio que se publicó, pero que espero no sea una decisión definitiva de las autoridades venezolanas».

Recalcó que existe «una comunidad portuguesa muy fuerte en Venezuela», por lo que reafirmó su preocupación, porque todo esto pudiera afectar a estos grupos de Portugal que residen en territorio venezolano.

Cabe destacar que la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que engloba a más de 300 aerolíneas de todo el mundo, solicitó este jueves a las autoridades de Venezuela “reconsiderar” su revocación de la concesión de vuelo a seis aerolíneas que habían suspendido sus vuelos hacia el país tras una alerta de seguridad emitida por Estados Unidos.

La medida afecta a Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca (Colombia), Latam (filial colombiana), GOL (Brasil) y Turkish Airlines (Turquía), compañías que interrumpieron sus operaciones ante advertencias de Washington sobre actividad militar en el sur del Caribe.