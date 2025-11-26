El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo este martes que el país atraviesa una «coyuntura decisiva para su existencia» como república, en la que está «prohibido fallar» en la defensa nacional frente a lo que calificó como «amenazas» provenientes de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval y aéreo en el Caribe.

Desde la Academia Militar del Fuerte Tiuna, acompañado por altos funcionarios civiles y militares, Maduro enfatizó que “no hay excusas para nadie, sea civil, político, militar o policía» y que la patria exige «el mayor esfuerzo y sacrificio» para defender cada palmo del territorio venezolano contra «cualquier agresión imperialista, venga de donde venga y cuando venga».

Durante su discurso, pidió tanto a la Fuerza Armada como a la ciudadanía en general exigir “diez veces más” para estar a la altura de esta tarea vital y cerrar filas en defensa de la patria.

La jornada incluyó una marcha en Caracas con miles de simpatizantes y funcionarios chavistas que rechazaron, bajo consignas patrióticas, las “amenazas y ataques del imperialismo”, en referencia al despliegue estadounidense que Washington defiende bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, mientras Caracas lo califica de intento de propiciar un cambio de régimen.

Este escenario se enmarca además en la reciente designación oficial por parte del Departamento de Estado de EE.UU. del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero, señalando a Maduro y altos mandos venezolanos como líderes, acusaciones que el Gobierno venezolano ha rechazado como un «invento».

En paralelo, Venezuela enfrenta la suspensión de una treintena de vuelos internacionales tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. sobre condiciones “potencialmente peligrosas” en su espacio aéreo.