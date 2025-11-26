El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este martes que «podría hablar» con el líder venezolano Nicolás Maduro para «salvar muchas vidas» y que las diferencias entre ambos países se pueden resolver tanto «por las buenas», como «por las malas».

En respuesta a una pregunta sobre la contradicción entre dialogar con Maduro, a quien EE.UU. acusa de liderar una organización terrorista extranjera, Trump señaló: «Podría hablar con él, ya veremos».

Reiteró que Maduro es «el líder» y argumentó que un diálogo con él podría ayudar a frenar la migración de millones hacia Estados Unidos, aunque sostuvo que no está satisfecho con la situación actual.

Estas declaraciones surgen en medio de una masiva cancelación de vuelos internacionales hacia Venezuela, provocada por un aumento del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que Washington justifica como parte de la lucha contra el narcotráfico, mientras Caracas lo ve como una amenaza para propiciar un cambio de régimen.

En los últimos días, rastreadores de vuelos detectaron presencia de aviones militares estadounidenses, incluyendo un bombardero B‑52, cazas F/A‑18 y una aeronave de alerta temprana, cerca de las costas venezolanas.

Trump ha mantenido consultas frecuentes con el Pentágono para evaluar opciones sobre Venezuela, incluso después de operaciones militares en aguas internacionales que han dejado decenas de muertos y destrucción de embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico.