El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró este lunes que «más temprano que tarde» el país suramericano recuperará el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados, rico en yacimientos y minerales, que disputa con Guyana desde hace más de un siglo.

«El milagro de la recuperación completa del Esequibo lo vamos a ver más temprano que tarde, haga la maniobra que haga la ExxonMobil, el imperialismo y la Corte Internacional (de Justicia, CIJ)», expresó Maduro en su programa semanal, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El mandatario reiteró que no reconocerá la sentencia del caso que dirime, a petición de Guyana, la CIJ sobre el Esequibo, tal como comunicó este lunes su Gobierno, luego de entregar un nuevo documento a este organismo que contiene, según dijo el Ejecutivo venezolano, la «verdad histórica» de los derechos de la nación petrolera sobre esta zona.

«Nosotros no reconocemos ese juicio, no reconocemos ninguna decisión que salga de ahí. Es espuria, va contra los reglamentos de la propia Corte Internacional de Justicia», ratificó el líder chavista.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en una declaración leída ante los medios de comunicación, informó que representantes del Estado venezolano entregaron una serie de documentos a la CIJ que contienen, aseguró, pruebas «más que suficientes» de un «pretendido» despojo de lo que Caracas reclama como parte de su territorio.

Rodríguez indicó que en el escrito queda «plenamente demostrado» que el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, es el único documento legal que «obliga a Venezuela y Guyana a la resolución de la controversia territorial, mediante un arreglo práctico, satisfactorio y aceptable para ambas partes».

Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.

Venezuela declaró nulo décadas después ese fallo y firmó con Reino Unido el Acuerdo de Ginebra, que determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, lo que no se llegó a materializar.

Guyana, que se basa en el laudo arbitral de 1899, apuesta por resolver el conflicto territorial a través del proceso abierto en la CIJ.

En mayo pasado, Venezuela celebró las elecciones regionales y parlamentarias en las que escogió un gobernador para la Guayana Esequiba, como el país suramericano llama a la zona disputada y que considera ahora su estado número 24.