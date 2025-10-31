Nikola Topic
El base de los Oklahoma City Thunder, Nikola Topić, se mantendrá alejado de las canchas por un tiempo indefinido, luego que le diagnosticaran cáncer testicular, según informó la franquicia de la NBA.

Sam Presti, mánager general de los Thunder, comunicó a los medios que Topić se había sometido a un procedimiento médico durante la pretemporada cuyos resultados confirmaron la enfermedad.

El joven base ya ha iniciado el tratamiento, que incluye quimioterapia, y por el momento no tiene una fecha prevista para su regreso a la competición.

Pese a la situación, Presti destacó que Topić sigue entrenando con el equipo y cuenta con el apoyo total de los jugadores y el personal de la franquicia.

El mánager general se mostró optimista respecto a la actitud del jugador y el pronóstico de la enfermedad.

«Son extremadamente positivos respecto a su actitud ante esta situación. Es importante saber que el cáncer testicular es la forma de cáncer con mayor tasa de curación entre los hombres», sentenció Presti.

