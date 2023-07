La tenista española Garbiñe Muguruza afirmó este miércoles, en el acto de entrega de la medalla de oro de la Real Orden de Mérito Deportivo (ROMD), por su brillante carrera, que «no es el fin» y que tiene muchos «trofeos por levantar todavía».

«Me falta ganar Australia, una medalla olímpica, ganar la Copa de la Federación. Hay tantos trofeos por levantar todavía…», dijo Garbiñe, de 29 años.

La ex número uno del mundo, que actualmente ocupa la posición 207 del ránking mundial, se alejó de las canchas el pasado mes de febrero, tras su derrota en la primera ronda del torneo de Lyon (Francia), por la necesidad de recuperarse física y mentalmente, y no se arrepiente de haber tomado esta decisión: «De momento no sé cuando voy a volver. Ahora que he sido un poco valiente, y pensé ‘voy a descansar un poco’, porque me costó mucho tomar la decisión, soy feliz porque puedo disfrutar de momentos como estos, de mi familia.»

«Ahora mismo no echo de menos la competición, porque sé lo que es, y quiero realmente descansar de ella. Echo de menos ganar, eso sí. Pero la competición y el día a día, no. Echaba en falta estar tranquila. Ha sido un buen parón. No tengo una fecha de vuelta. Este año seguro que no, porque quiero estar con mi familia”, expresó.

En cuanto a Carlos Alcaraz, la tenista de 29 años, afirmó que «alucina» con su actitud y hasta se cuestiona «como es posible que alguien tan joven tenga tan poco miedo».

Garbiñe piensa que éste algún día pueda lograr sus resultados: «Carlos va por el camino. Tiene el potencial y mucho más», afirmó.