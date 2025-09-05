El inglés Lando Norris (McLaren) dominó los entrenamientos libres para el Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, en Monza -el templo de la velocidad-; un circuito en el que corre en casa Ferrari, escudería para la que el monegasco Charles Leclerc firmó el segundo crono, en una jornada en la que el español Carlos Sainz (Williams) se inscribió tercero en la tabla de tiempos.

Norris, de 25 años -segundo en el campeonato, a 34 puntos de su compañero y principal rival, el australiano Oscar Piastri, un año menor y que acabó con el cuarto crono- firmó la vuelta rápida del día en el segundo entrenamiento.

En el que cubrió los 5.793 metros de la mítica pista del Parque Real lombardo en un minuto, 19 segundos y 878 milésimas, con solo 83 y 96 milésimas de ventaja, respectivamente, sobre Leclerc y Sainz, que repitieron el segundo y el tercer puesto con el que acabaron el primer ensayo.

El otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), noveno en la matinal, concluyó con el decimoquinto crono este viernes en la pista en la que logró dos de sus 32 victorias en la categoría reina (en 2007, con McLaren; y en 2010, a bordo de un Ferrari). A casi un segundo del crono de Norris.

Del que acabó a un segundo y 686 milésimas, con el vigésimo tiempo, el argentino Franco Colapinto (Alpine), que no participó en el primer libre y que cerró la tabla del ensayo vespertino, en el que todos completaron su vuelta rápida con las gomas blandas y antes de efectuar simulación de carrera.

Con el mejor tiempo de este viernes, Norris comenzó a resarcirse anímicamente del duro golpe psicológico que se llevó el pasado domingo en Zandvoort, circuito que acogió la primera carrera tras el parón vacacional.

Donde abandonó, cuando rodaba segundo, a siete vueltas para el final de una carrera en la que Piastri festejó su séptima victoria de la temporada -la novena en la categoría reina-; con la que reforzó su liderato en un certamen cuya general comanda con 309 puntos, frente a los 275 que suma el subcampeón del mundo del año pasado.

Sainz -cuatro veces triunfal en la F1 y que firmó dos de sus 27 podios en Monza (fue segundo, con McLaren, en 2019; y tercero, con Ferrari, en 2023)-, había acabado decimotercero en Holanda. Donde concluyó más enojado aún, por recibir una sanción de diez segundos -por tocarse con el neozelandés Liam Lawson (RB)- que consideró «incomprensible» e injusta.

Este viernes completó de nuevo una gran actuación, en espera de poder confirmarla el domingo sumando buenos puntos; tras cinco Grandes Premios sin puntuar.

El talentoso piloto madrileño, que acaba de cumplir 31 años y que disputa su undécima temporada en la F1 -la primera con Williams- se ordenó en la tabla de tiempos por detrás de sus dos últimos compañeros en la división de honor: Norris, con el que compartió dos años en McLaren; y Leclerc, con el que pasó, después, los pasados cuatro en Ferrari.

Su actual colega, el tailandés Alex Albon, marcó el séptimo crono del día.

La ‘Scuderia’, que corre en casa en el circuito en el que se alcanzan las mayores velocidades del Mundial, venía de completar un domingo para el olvido en Zandvoort. De donde salió con un deficiente resultado de cero puntos, tras la doble retirada del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton -accidentado por error propio- y de Leclerc -al que el joven debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se lo llevó por delante-.

Pero por la mañana, los Ferrari hicieron las delicias de sus apasionados ‘tifosi’ al liderar con sus dos coches una tabla de tiempos en la que Sainz se inscribió tercero; y Alonso, noveno.

Sir Lewis, que había girado en 1:20.117, mejoró en 169 milésimas a su compañero de equipo y en 533 al español de la escudería de Grove.

En la matinal, Alonso -en una segunda juventud a los 44 y que no se conformó con el octavo puesto del pasado domingo en Zandvoort- firmó el noveno, a 997 milésimas del crono de Hamilton. En una sesión en la que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) marcó el cuarto crono, a 575 milésimas del astro británico -que perderá cinco puestos en parrilla a causa de la sanción que recibió el pasado domingo a orillas del Mar del Norte-.

Piastri no participó en el primer libre, en el que cedió su monoplaza al probador irlandés Alex Dunne. Tampoco lo hizo el bonaerense Colapinto, debutante el año pasado en esta pista, que afronta su décimo Gran Premio desde su retorno a la F1 y cuyo Alpine pilotó otro probador, el estonio Paul Aron.

Dunne marcó el decimosexto crono, a un segundo y 489 milésimas de Hamilton; Aron, el vigésimo -a poco más de dos segundos-, en un libre interrumpido durante un par de minutos, con bandera roja, para sacar de la pista la abundante grava presente en la variante Ascari.

Norris, que había sido sexto por la mañana -a nueve décimas de su compatriota- respiró al lograr el mejor tiempo del día en el segundo entrenamiento, en el que, a los diez minutos, volvió a ondear la bandera roja, a causa del cuestionado Antonelli, que perdió el control del Mercedes en Lesmos, donde quedó anclado en la grava, concluyendo en ese momento su actuación.

Hamilton, de 40, el hombre récord de la F1 -que entre sus múltiples plusmarcas históricas cuenta las de más ‘poles’ (7) y más triunfos (cinco, compartida con el otro séptuple campeón mundial, el alemán Michael Schumacher) en Monza-, marcó el quinto tiempo por la tarde, a 192 milésimas de Norris, tercero el año pasado en el templo de velocidad; cuando ganó Leclerc.

‘Mad Max’, vencedor en 2022 y 2023 en Monza y que viene de acabar segundo ante su apasionada afición, se conformó con el sexto crono del día, a 199 milésimas del piloto que lo secundó en la general final de la temporada pasada, en la que el ídolo deportivo de los Países Bajos firmó su cuarto título seguido. Una racha triunfal que parece muy complicada que mantenga, ya que es tercero en el Mundial, ahora a 104 puntos de Piastri.

Los entrenamientos libres se completarán este sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la parrilla de salida de la carrera dominical. Prevista a 53 vueltas, para completar un recorrido de 306,7 kilómetros.