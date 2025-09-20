La Federación Venezolana de Fútbol dará inicio a la primera nueva edición de los Juegos Regionales 2025, que se disputarán del 22 al 25 de septiembre en el estado Lara, teniendo como sede principal el Estadio Metropolitano de Lara, junto a sus canchas alternas.

Este torneo, enmarcado en la categoría Sub-14, reunirá a ocho selecciones regionales de las zonas Llanos y Andes, que competirán por el título y la oportunidad de proyectar a sus jóvenes talentos dentro del ecosistema de desarrollo de la FVF.

Las selecciones participantes representan a los estados Barinas, Guárico, Táchira, Trujillo, Apure, Cojedes, Lara y Mérida.

El formato del torneo establece dos grupos de cuatro equipos, con encuentros en fase de grupos, partidos por el séptimo, quinto y tercer lugar, y una gran final protagonizada por los líderes de cada grupo que se jugará el jueves 25 de septiembre a las 5:00 p.m. en el Metropolitano de Lara.

Como parte de su estrategia de desarrollo y expansión del fútbol base, la FVF realizó una gira nacional por comunidades con fuerte presencia de fútbol menor, pero con menor acceso a competencias federadas.

En total, se recorrieron más de 4.300 kilómetros visitando pueblos como Carache, Boconó, La Grita, Lobatera, Santo Domingo, Valle de la Pascua, Altagracia de Orituco, El Tocuyo, Sanare, El Baúl, Cojedito, Elorza, Guasdualito, Sabaneta, Socopó y Pueblo Llano.

Durante esta gira, a más de 1.160 jugadores los evaluaron en pruebas de captación, muchos de ellos viviendo por primera vez la experiencia de un proceso oficial de la FVF.

Asimismo, 114 entrenadores participaron en jornadas de formación técnica lideradas por el Centro de Capacitación y Desarrollo, consolidando así el componente formativo de esta iniciativa. El 56% de estos entrenadores tuvo su primer contacto formal con la FVF.