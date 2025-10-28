La puesta en funcionamiento de esta unidad se enmarca dentro de las políticas nacionales para el fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud, asegurando tratamientos oportunos y de calidad para todos los ciudadanos.

La nueva unidad tendrá una capacidad operativa para atender a 2.163 personas mensualmente, lo que representa un avance crucial en la prestación de servicios de salud especializados.

Con la incorporación de estos equipos, la región suma un total de 28 puntos de atención para el tratamiento de 168 pacientes que requieren hemodiálisis.

«Continuamos elevando la esperanza de nuestros pacientes renales, transformando su salud y la capacidad para atenderlos,» refirió la máxima autoridad regional, destacando el compromiso del Gobierno con el bienestar de la población.