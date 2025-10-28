El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que el país proyecta un crecimiento económico superior al 9 % para el año 2025, cifra que excede las estimaciones internacionales más recientes.

Tras conocer un pronóstico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que estima un incremento del 6 % para la economía nacional, el mandatario destacó que las «variables estadísticas del país señalan que va a ser superior» a dicha cifra.

Maduro expresó que este avance se ha obtenido «a pulmón propio, con esfuerzo propio, sin depender de nadie en este mundo».

A su vez, señaló que la economía venezolana se encuentra cada vez más robusta y en la búsqueda de romper con la dependencia del petróleo.

«Nadie nos va a poder sacar nunca de la ecuación energética del mundo; pero ya el error que se cometió 100 años, de depender de la renta petrolera, tiene que irse acabando completamente y estamos en esa dirección», indicó el presidente.