La Universidad Católica Andrés Bello, extensión Guayana (Ucab Guayana) inauguró la muestra colectiva ‘Trayectorias Compartidas’, exposición que celebra los más de veinte años de historia cultural del campus con obras de nueve artistas plásticos amigos de la casa.

Juan Manuel Carvajal, coordinador general del departamento de Cultura, explicó que esta muestra «tiene una variada exposición del trabajo artístico y creativo de nuestra gente, desde escultura, el trabajo con la pintura, con la técnica mixta».

Asimismo, destacó que forma parte de la nueva etapa de la sala expositiva, «que ahora luce unos muros renovados de cara a los compromisos que vienen a partir del mes de noviembre».

La exposición, abierta al público desde el 14 de octubre, puede visitarse hasta el 31 de octubre en la mezzanina del edificio de la biblioteca, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Clase abierta para futuros artistas

En el marco de la muestra, el maestro Edixo Primera, uno de los artistas expositores, visitó la UCAB Guayana para impartir una clase de carboncillo y acercamiento al dibujo a más de cincuenta estudiantes del Colegio Fe y Alegría Puerto Ordaz, mención Artes Visuales.

«Fue un trabajo con los muchachos de arte plástica, un ejercicio que tiene que ver con la iniciación hacia el dibujo analítico, la línea, la forma, en forma básica de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad», explicó Primera.

A su vez, agregó que la experiencia fue «bien fructífera y agradable, ya que son muchachos que pueden estar dentro, en el futuro, dentro del movimiento artístico de Ciudad Guayana».

Por su parte, Yurevelyn León, profesora especialista de Artes Visuales del colegio, destacó que «es importante que estos jóvenes, desde los primeros pasos dentro de su mención, tengan ese contacto con las artes. Hoy vinieron a ver la exposición y, aparte de eso, a un taller con el artista Edixo Primera, que los está acercando a lo que son los trazos básicos, la línea, la dimensión, la proyección y el cómo utilizar de algo hacer un bosquejo».

Una galería renovada y abierta a la comunidad

Carvajal expresó su agradecimiento a Fernando Eseverri y Carolina Vollmer, de la Colección Ca&F, «por ser nuestros aliados en esta nueva etapa de la sala expositiva y que estas paredes ahora luzcan una nueva imagen para poder adaptarnos a la vanguardia del estilo museográfico de otras salas del país».

El espacio, considerado por Primera como «una alternativa dentro de Ciudad Guayana, en vista de que ya la mayoría de los espacios no hay, o los que hay no están cumpliendo con el objetivo de lo que es una galería de arte», se consolida como un punto de encuentro para artistas y estudiantes.

Próxima parada: Caribe postal

Como parte de la agenda cultural, la UCAB Guayana presentará próximamente la exposición «Caribe postal» en alianza con el Archivo Fotográfico para la Cultura Urbana de Caracas.

«Es una muestra que ya ha estado no solamente en la capital, sino también en el estado Zulia, y que ahora llegará a Guayana para conectar a los espectadores locales con lo que sucede en la escena nacional en materia de fotografía y artes plásticas», informó Carvajal.