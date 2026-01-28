Por tercer año consecutivo se concretará uno de los eventos más vistosos en el ámbito de las fiestas carnestolendas en Ciudad Guayana, la elección de la Reina del carnaval de la Grandiosa Muralla.

En este sentido, se conoció de primera mano, las actividades que el señor Ricardo NG tendrá a la mano para ofrecerlas al público que seguramente, como ha ocurrido en otras ocasiones, llenará los espacios del paradisiaco lugar que marca un centro recreativo de primer nivel, sin lugar a dudas.

Nueve reinas por la corona

En lo que será la tercera ocasión al hilo que se lleva a cabo el evento de la Reina de Carnaval 2026, en la Grandiosa Muralla, las madrinas qué buscarán esta corona del importante reinado carnestolendo de Ciudad Guayana son Anjela González, Misatshi Medina, Herlimar Monsalve, Mariangel Torrivilla, Kamila Osorio, Alejandra Doria, Eliannys Pinto, Luisanyelis Brito y Sarai Tovar.

La animación de la velada corresponderá a la destacada cantante de música folklórica, Daniela González ‘La Patrona’ y el también joven animador Jesús Díaz.

Lugar familiar

Vale la pena rescatar lo paradisíaco que resulta el lugar, un buen lugar para hacerse acompañar de toda la familia y disfrutar el aire fluvial de una de las riberas más importantes del mundo, la del Río Caroní, una gran piscina que recibe a los visitantes apenas llegar al lugar y el entorno adaptado este sábado 31 de los corrientes cuando a partir de las 6 de la tarde, las nueve candidatas y un jurado calificador de primer nivel, lleven a cabo la elección 2026 de la Reina de Carnaval de La Grandiosa Muralla.