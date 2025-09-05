Una plantilla conformada por judocas olímpicas, campeones panamericanos y de la región representarán al tricolor en la Copa Centroamericana y del Caribe seguida por una de talla continental, ambas justas de la categoría senior que serán selectivas a los Juegos de Santo Domingo de 2026.

Del grupo seleccionado por los méritos deportivos alcanzados, destacan los ocho atletas del estado Bolívar, Leomaris Ruiz, Audreys Pacheco, Anriquelis Barrios, Zunilda Chávez, Andrés Pariche, Luis Pariche, Jonhelius Patete y Luis Amezquita; en un equipo que además integran los carabobeños Gabriela Miranda, Eliana Aguiar, Willis García y Samuel Corzo; junto al aragüeño Angello Urbano y la sucrense Karen León.

Las judocas Anriquelis Barrios, diploma olímpico en Tokio 2020, y Karen Léon, también con participación en la justa japonesa de los cinco aros, lideran el equipo criollo por las damas que se medirá en la competencia que se realizará en San Salvador el 6 y 7 de septiembre.

León de vuelta

Barrios ocupa el puesto 55 del ranking mundial y subirá al tatami en el apartado de los -63 kilogramos donde tendrá como rival entre las inscritas a la mexicana Prisca Awiti, número 28 del escalafón universal.

León, por su parte, estuvo alejada de la escena competitiva internacional, y su última competencia oficial fue en julio de 2022 durante un Grand Prix en Zagreb.

Regresa para retomar su lugar en la región; en la lista de inscritos solo figura una competidora mejor ubicada: la salvadoreña Izayana Marenco, casilla 46 de la tabla del orbe en los +78 kilos.

Completan el equipo de las damas Eliana Aguiar (-70), Gabriela Miranda (-48) y Zunilda Chávez (-78).

García también es titular

Willis García, campeón panamericano de los Juegos de Santiago de Chile 2023, y Luis Amezquita, ganador del Abierto Panamericano de Santo Domingo (2023) encabezan el renglón masculino como los judocas con más experiencia entre los nacionales.

García se medirá en los -66 kilos mientras que Amezquita hará lo propio en +100 kilogramos, a ellos se sumarán Andrés Pariche (-73) y Jonheluis Patete (-90) y Angelo Urbano (-60).

Reto junior

Los judocas nacionales medallistas en los pasados Juegos Panamericanos Junior 2025 regresan al roce competitivo en esta justa para también sumar puntos y buscar un lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que serán el próximo año.

Audreys Pacheco fue la mejor posicionada por los criollos en los junior de Asunción al colgarse una medalla de plata en el apartado de los -57 kilos y Leomaris Ruiz, ganadora de un metal de bronce en la categoría de los 52 kilos, tendrán como meta mejorar o igualar su participación de Paraguay para aumentar sus posibilidades de entrar en la nómina de Santo Domingo 2026.

Por los hombres subirán al tatami Luis Pariche en los 81 kilos y Samuel Corzo en los -100 kilogramos, ambos también figuraron como los terceros mejores de los Juegos Junior 2025 en sus respectivas clasificaciones.

La Copa Centroamericana y del Caribe de San Salvador se realizará el día 6 de septiembre, la agenda competitiva continuará con la Copa Panamericana, también con una jornada única el día 7 siguiente. El escenario de la cita será el tatami del Palacio de los Deportes del Instituto Nacional de Deportes de El Salvador.