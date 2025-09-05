Los Filis pasaron la mayor parte de agosto alternando a sus jardineros. Pero el plan para septiembre podría ser más claro.

El panorama del outfield pudo haberse aclarado finalmente cuando el mánager Rob Thomson volvió a dejar en el banco a Nick Castellanos en la victoria del jueves por 2-0 sobre los Cerveceros en el American Family Field.

El venezolano Ranger Suárez lanzó seis innings en blanco y Trea Turner rompió el hielo con un sencillo productor en el séptimo para que los Filis ampliaran su ventaja en la División Este de la Liga Nacional a 6.0 juegos y se acercaran a 4.5 encuentro de Milwaukee en la batalla por el mejor récord del circuito.

Sin embargo, lo más importante a largo plazo entre todo lo que pasó el jueves podría haber sido en el outfield. Fue la sexta vez en los últimos 16 juegos que Castellanos no estuvo en el lineup titular, incluyendo dos de los tres juegos de esta crucial serie contra los Cerveceros.

Castellanos, que batea a la derecha, no jugó el primer partido de la serie el lunes contra el diestro Jacob Misiorowski. Fue titular el miércoles contra el zurdo colombiano José Quintana, y luego se sentó en el partido final contra el derecho dominicano Freddy Peralta.

Entonces, ¿es seguro decir que Thomson planea compartir el tiempo de juego en el jardín izquierdo (Brandon Marsh y Weston Wilson) y en el derecho (Castellanos y Max Kepler) de ahora en adelante?

«Bueno, parece que sí», dijo Thomson.

«Quiero decir, pueden llamarlo como quieran, pero en este momento del año, voy a poner el lineup que creo que es el mejor lineup en un día determinado para ganar un juego».