El ex primer ministro israelí Ehud Olmert defendió este sábado la solución de dos estados —Israel y Palestina— y afirmó que la paz está más cerca de lo que muchos piensan. Durante su intervención en la séptima edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, celebrado en O Grove, España, Olmert subrayó que «el día en que haya paz entre Israel y Palestina está más cerca de lo que ustedes piensan».

Olmert, también exalcalde de Jerusalén, reconoció que alcanzar un acuerdo no es tarea fácil. «Ya sé que es muy difícil, pero si no soñamos sólo tendremos problemas, inseguridades y odio. Me niego a rendirme», señaló en una conversación con el activista palestino Samer Abdelrazzak Sinijlawi.

El político israelí insistió en la importancia de estar preparados para renunciar a ciertos territorios que tienen un valor emocional para parte de la población, pues considera que existe una causa más noble y alta que esos vínculos territoriales.

Además, recordó que los israelíes han sufrido atentados terroristas como no había ocurrido desde 1948, y definió a Hamas como «el peor de los peores enemigos de su propio pueblo». Olmert manifestó su esperanza de que Israel sea suficientemente fuerte para encontrar un punto de equilibrio y construir un nuevo marco que permita resolver el conflicto y evitar el círculo vicioso de violencia.

Olmert fue primer ministro entre 2006 y 2009 y, años después, cumplió prisión por corrupción vinculada a su gestión anterior como alcalde de Jerusalén (1993-2003). Su presencia en el foro español provocó rechazo y protestas convocadas por la Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina, con consignas contra su participación y banderas en apoyo a Palestina.

Los manifestantes entonaron lemas como «Israel asesina, Palestina vencerá» y «Olmert, fuera de Galicia», expresando su desaprobación a la propuesta política que defendió durante el encuentro.