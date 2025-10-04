Falleció enfermera, luego de varios días de agonía en el hospital tras sufrir quemaduras en un cincuenta por ciento de su cuerpo, luego que su pareja le echó gasolina y enseguida le prendió fuego.

Roxana Parra de 25 años, ingresó al hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto, estado Lara, debido a las graves lesiones que sufrió. La tragedia ocurrió la noche del domingo 28 de septiembre en Aroa, municipio Bolívar, estado Yaracuy, en un espacio acondicionado donde convivía con su pareja sentimental.

Según testimonios de vecinos, la pareja sostenía una discusión porque Roxana quería terminar la relación, algo que el hombre de 50 años no aceptaba. Bajo los efectos del alcohol, el agresor la amenazó con un cuchillo antes de rociarla con gasolina y prenderla en fuego.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital en Barquisimeto, donde permaneció internada hasta su fallecimiento.

El hombre fue detenido horas después por la Policía y quedó privado de libertad, inicialmente imputado por feminicidio agravado en grado de frustración. Sin embargo, tras la muerte de Roxana, la investigación deberá modificar la calificación del delito.

Este caso ha conmocionado a la comunidad, que manifiesta su rechazo a la violencia de género mientras se espera que la justicia actúe con rapidez y firmeza para sancionar este lamentable hecho.