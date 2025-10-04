La Corporación Eléctrica Nacional de Bolívar comunica a la ciudadanía que este domingo 5 de octubre se realizará un corte programado en la Subestación Cocuy para efectuar trabajos de mantenimiento y pruebas en los transformadores N° 1 y N° 2 de 115/13,8 kV.

La subestación está ubicada en Villa Betania, avenida Caracas, cruce con la Norte Sur 7, parroquia Unare de Puerto Ordaz, el corte del suministro eléctrico comienza a partir de las 5:30 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía.

Las comunidades afectadas: Villa Upata, Urbanización Parque Canaima, Residencias Villa Esmeralda, Urbanización Gran Sabana, Casitas del Core 8, Escuela Luis Beltrán Prieto Figueroa, U.E. Colegio Los Precursores, CEI Gran Sabana, Centro Comercial Nina, Centro Comercial Las Tinajas.

Tambien urbanización Villa Betania, Residencias Betania Suites, Residencias Las Delicias, Residencias Valles del Sol, Residencias La Orquídea, Terrazas de Betania, Residencias El Encanto, Residencias Valle Verde, Residencias Agua Viva.

Edificio detrás de la Subestación, Riveras del Caroní, Residencias Bicentenario II, Misión Vivienda PDVSA, Zona Industrial 321, Refractarios del Caroní, Empresa Unicon, Zona Industrial Los Pinos Troncales 3 y 4, Empresa Vicoha.

Urbanización Villa Ikabarú, Unidad 323, Centro Comercial 323, Residencias Kanaima, Residencias Ikabarú, Residencias Morichal I y II, Residencias Samoa, Colegio San Agustín, Residencias Los Corales I y II.

Core 8, Sector Las Parcelas, Antigua Zapatería Ramírez, Invasión 12 de Octubre, Antiguo Mercado Core 8, Fe y Alegría Gran Sabana, Módulo de CANTV, Barrio Sueños de Bolívar.

Otras comunidades

Autopista Ciudad Bolívar, Vía Km 70, U.E. Casacoima, San José de Bongo, Escuela San José de Bongo, La Ceiba, E.B. Batalla de Carabobo, Caserío San Jacinto, Escuela Rural Arichuna, Base Aérea, Antenas Movilnet y Cantv, E.C. Caserío Chirere, E.B.C Chirere, Caserío Palmarito, U.E.B. Palmarito, Caserío Las Galderas, E.B. Los Negritos, Caserío El Rosario, E.B. El Rosario, Caserío Pueblo Nuevo, Escuela Pueblo Nuevo, Caserío Angosturita, U.E. Angosturita.

Zona Industrial 321, Refractarios del Caroní, Empresa Unicon, Zona Industrial Los Pinos Troncales 3 y 4, Empresa Vhicoa.

Las Amazonas, Riveras de Caruachi, Unidad 338, Villa Caruachi, Villa Orinokia, Villa Celestial, Invasión Sabana Linda, E.B. Las Amazonas, U.E.M. Ezequiel Zamora, Liceo Las Amazonas, Invasión Sueños de Bolívar y zonas adyacentes.

Comando G/N Core 8, Centro Comercial Gran Sabana, Las Teodokildas, Sarajevo, Avenida Vía Caracas, C.D.I. Gran Sabana, U.E. Dr. Rafael Vega.

La empresa CORPOELEC, agradece la comprensión de los usuarios y ratifica su compromiso de continuar trabajando para mantener la calidad y seguridad en el suministro eléctrico de la región.