De acuerdo a los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), la Onda Tropical número 34 se desplazara por el occidente venezolano, generando intensas lluvias variables y descargas eléctricas durante este lunes en diferentes regiones del país.

Las precipitaciones se prevén que se concentren en los estados Bolívar, Amazonas, Apure, Guárico, Miranda, Aragua, Carabobo, Cojedes, Yaracuy, Lara, Falcón, en la región de los Andes y en Zulia.

Asimismo, Inameh alertó que la llegada de la número 35 se producirá en las próximas horas, sin detallar el impacto en Venezuela.