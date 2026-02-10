La Serie de las Américas Gran Caracas 2026 vivió una jornada de definiciones y récords. Mientras las Águilas Metropolitanas de Panamá aseguraron su presencia en la ronda semifinal manteniendo su invicto, Cuba protagonizó una de las remontadas más inverosímiles en la historia del torneo y Colombia exhibió su poderío para quedar a un paso de la clasificación.

Panamá: Invictos y clasificados

Las Águilas Metropolitanas sellaron su boleto a la siguiente fase tras derrotar 5-3 a los Leones de León (Nicaragua).

La figura del encuentro fue el lanzador Bryan Cáceres, quien trabajó seis sólidas entradas de cinco ponches para apuntarse su segunda victoria del certamen.

En la ofensiva, Brainer Bonaci destacó con su primer cuadrangular del torneo, mientras que Eduardo Vaughan aportó un doble remolcador de dos carreras que puso tierra de por medio.

Pese a un intento de reacción nicaragüense con jonrón de Oswaldo Arcia, el cerrador Jorge Bautista bajó la santamaría en el noveno para dejar el récord panameño en 4-0.

Cuba: El milagro de La Rinconada

En un partido que desafió toda lógica, Cuba venció 14-12 a Curazao tras remontar un marcador adverso de 10-2. El Estadio Monumental Simón Bolívar fue testigo de un nuevo récord para el torneo: 11 carreras en una sola entrada, hito logrado por los cubanos en la parte baja del sexto inning.

La debacle de Curazao comenzó tras un error defensivo, permitiendo que Cuba castigara el relevo rival con hits consecutivos de Guibert, Moas y Mateo.

El veterano Alfredo Despaigne emergió desde la banca para conectar el doblete impulsor de dos carreras que sentenció la ventaja. Con este resultado (26 carreras combinadas), se estableció también una nueva marca de anotaciones totales para un juego de la Serie.

Colombia: Dominio absoluto en Macuto

En el Estadio Jorge Luis García Carneiro, la delegación de Colombia no tuvo piedad de Argentina y se impuso con una contundente blanqueada de 8-0.

El protagonista absoluto fue Tito Polo, quien despachó dos cuadrangulares y remolcó cuatro carreras.

El pitcheo colombiano fue un candado: Emerson Martínez inició con cuatro entradas de un solo hit, seguido por una labor dominante de Henderson Álvarez, quien se llevó el triunfo tras recetar cinco ponches en tres episodios.

Con esta victoria, los «cafeteros» ponen un pie en las semifinales, apoyados en una armonía de equipo que Polo calificó como «fraternal».