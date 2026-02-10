El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa se encuentra en su residencia en la ciudad de Maracaibo, donde cumplirá arresto domiciliario luego que lo detuvieran el domingo, horas después de su excarcelación, informó su hijo, Ramón Guanipa.

«Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos», afirmó el hijo del dirigente en un mensaje publicado en X.

Sin embargo, expresó que sienten alivio porque la familia «estará junta pronto».

El político tiene la medida cautelar de arresto domiciliario.