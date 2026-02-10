El atleta venezolano Nicolás Claveau-Laviolette debutó este martes en los Juegos Olímpicos de Invierno durante la prueba de sprint clásico en esquí de fondo. Con este logro, el oriundo de Lechería se convierte en el sexto criollo en la historia en participar en una cita olímpica blanca y el primero en hacerlo en esta exigente disciplina.

Claveau, quien destaca como el tercer esquiador más joven de la competición, completó el recorrido de 1.5 kilómetros con un registro de 3:47.29, logrando la posición 88 en la clasificación general.

La cima del podio en esta eliminatoria estuvo liderada por el noruego Johannes Klæbo (3:03.37) y el estadounidense Ben Ogden (3:09.88).

A pesar de la complejidad técnica de la pista, el joven atleta se mostró optimista tras cruzar la meta.

«Estaba muy difícil, pero estoy contento. La próxima carrera es el viernes y creo que será mejor para mí», compartió Claveau a través de un video en sus redes sociales.

La acción para el venezolano continuará este viernes en el Tesero Cross-Country Stadium, donde enfrentará la prueba de los 10 kilómetros, una distancia que se ajusta mejor a su perfil competitivo.