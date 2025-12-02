El papa León XIV instó al gobierno de Estados Unidos a buscar maneras de diálogo y manifestó no estar de acuerdo con el uso de la fuerza, las reiteradas amenazas e incluso la posibilidad de invasión contra Venezuela.

Al ser abordado por los periodistas en el avión de regreso de su viaje a Líbano, el sumo pontífice indicó que “siempre es mejor buscar maneras de diálogo”, al tiempo que reafirmó que se están «buscando formas para calmar la situación por el bien del pueblo, porque son ellos los que sufren la situación y no las autoridades».

Afirmó que «las voces que llegan de Estados Unidos cambian con frecuencia, por lo que hay que ver, pero parece que ha habido una conversación y por el otro lado, está el peligro, esa posibilidad de que haya una actividad, una operación, incluso invadiendo el territorio. Yo no sé más».

Es importante resaltar que Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe, cercanas a Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. También ha vinculado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el inexistente Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al tráfico de drogas, acción que ha sido rechazada por el Gobierno Bolivariano.

Por otra parte, Washington ha informado de ataques a una veintena de supuestas lanchas al servicio del narcotráfico y de la muerte de más de 80 tripulantes.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación del país norteamericano instó a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.

Hace tres días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió sobre el cierre total del espacio aéreo venezolano, acción que provocó el rechazo categórico del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.