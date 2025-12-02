La empresa ConstruBolívar mantiene el despliegue de sus equipos de mantenimiento y ornato en Ciudad Guayana, enfocando sus esfuerzos en la revitalización integral de la avenida Guayana, una de las principales arterias viales del municipio Caroní.

Las labores en curso buscan optimizar la infraestructura vial e incluyen el saneamiento completo de la avenida. Los trabajos abarcan desmalezamiento, limpieza exhaustiva de aceras y brocales, poda controlada de árboles y la recolección masiva de desechos.

El presidente de ConstruBolívar, Víctor Ramos, indicó que el operativo ha generado resultados significativos