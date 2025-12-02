La Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo) anunció oficialmente la extensión del horario operativo en sus establecimientos a nivel nacional, una medida diseñada para facilitar las compras y el esparcimiento de los ciudadanos durante la temporada decembrina.

Alfredo Cohen, presidente de Cavececo, informó que el horario navideño extendido se encuentra vigente desde el pasado viernes 29 de noviembre, abarcando una franja de 9:00 a. m. a 10:00 p. m. A su vez, se aplicará una ampliación adicional en la semana crítica previa a la Nochebuena, con un cierre pautado a las 11:00 p. m. entre el 16 y el 23 de diciembre.

“En la última semana de diciembre antes de la Navidad, vamos a cerrar a las 11:00 de la noche y vamos a abrir a las 09:00 de la mañana”, precisó Cohen en una reciente entrevista radial.

Impacto

Esta flexibilización horaria responde a la alta demanda de visitantes y consumidores, que ya ha comenzado a sentirse en los espacios comerciales del país. Cohen destacó el efecto directo de esta afluencia sobre el mercado laboral.

«Creo que eso es algo beneficioso para la economía en el sentido que mucha más gente va a tener ingreso alrededor de los centros comerciales», señaló.

De hecho, la notable demanda ha obligado a numerosos retailers a iniciar la búsqueda y contratación de personal temporal, generando así empleo estable en las distintas regiones y no solo concentrado en la capital.

Cifras

El presidente de Cavececo también presentó cifras alentadoras, refiriéndose al pasado Black Friday. Explicó que las ofertas especiales de ese fin de semana de noviembre se tradujeron en un incremento del 13% en la visita de personas a los centros comerciales, lo que subraya el interés del consumidor por aprovechar las oportunidades y la confianza en estos espacios como punto de encuentro y comercio.

La extensión del horario permitirá a los venezolanos disponer de más tiempo para realizar sus compras navideñas y, simultáneamente, disfrutar de la oferta de ocio y gastronomía junto a familiares y amigos en un ambiente seguro y festivo.