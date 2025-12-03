La Vinotinto Femenino cerró el año 2025 con una contundente victoria de 6-0 sobre Perú en el Estadio Metropolitano de Cabudare, partido correspondiente a la cuarta fecha de la Liga de Naciones.

Venezuela no solo goleó a la selección inca, sino que además se afianzó del liderato de la tabla de clasificación y mantuvo su invicto.

Desde el pitazo inicial, el equipo dirigido por el brasileño Ricardo Belli mostró una clara superioridad en el terreno de juego. El control del balón y la generación constante de ocasiones de gol se convirtió la carta de presentación de las locales, ante unas peruanas que no lograban contener la ofensiva.

Fiesta de goles

La cuenta se abrió temprano para la Vinotinto, con la capitana y máxima referente a la cabeza, Deyna Castellanos que se encargó de romper el cero al minuto 12 del encuentro.

Al 36, Gabriela García amplió la ventaja, demostrando la profundidad del ataque venezolano al colocar el 2-0.

Antes de irse al descanso, al 42, Bárbara Martínez selló una primera parte demoledora con el 3-0.

El público entusiasta presenció cómo la diferencia de jerarquía y juego se plasmaba en el marcador, reflejando el poderío de la selección venezolana.

Vinotinto Femenina siguió dominando el partido

La reanudación no trajo cambios en la dinámica del partido; Venezuela siguió con su presión alta y vocación ofensiva, lo que se tradujo rápidamente en más anotaciones, destacando la figura de Enyerliannis Higuera.

Higuera, al minuto 48, se sumó a la fiesta goleadora, marcando el 4-0 al poco tiempo de iniciado el segundo período. Cuatro minutos después, volvería a aparecer para firmar su doblete personal, colocando el lapidario 5-0.

Al 85, la guayanesa Génesis Flórez puso el broche de oro al marcador con el 6-0 definitivo.

Esta contundente victoria es un punto de inflexión importante tras el empate 0-0 obtenido en la jornada anterior como visitante ante Ecuador. El equipo demuestra su capacidad goleadora y resiliencia, consolidando su proyecto bajo la dirección de Ricardo Belli.

Con este triunfo, Venezuela se posiciona como uno de los equipos más sólidos del torneo, junto a Argentina y Colombia, los otros combinados que se mantienen invictos en la actual edición de la Liga de Naciones.

El camino hacia el Mundial de 2027 sigue firme para la Vinotinto Femenina, que con esta actuación reafirma sus aspiraciones de lograr uno de los cupos directos que otorga este torneo.