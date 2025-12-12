Un hombre con múltiples registros policiales fue asesinado de al menos cuatro disparos, el crimen ocurrió en la noche del miércoles 10 de diciembre en la calle San Francisco del sector Carlos Andrés, municipio Pedro Zaraza, estado Guárico.

Wilmer José Ramírez Cabeza, de 40 años, fue abordado en la puerta de su vivienda por dos sujetos en motocicleta que le propinaron los balazos sin mediar palabra.

La víctima fue trasladada de emergencia al hospital William Lara, donde falleció durante una intervención quirúrgica pese a los esfuerzos médicos. Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de la delegación municipal Zaraza iniciaron las investigaciones científicas en la escena.

En el lugar, los funcionarios recolectaron múltiples cartuchos 9mm percutidos y otras evidencias balísticas para identificar a los autores y esclarecer el móvil, que preliminarmente apunta a ajuste de cuentas ligado a su historial delictivo.

Ramírez Cabeza registraba antecedentes por robo, hurto, tráfico de drogas y asociación para delinquir, según fuentes policiales.

Este homicidio se suma a la ola de violencia en Pedro Zaraza, donde el CICPC investiga al menos tres asesinatos similares en diciembre.