Un comerciante ferretero fue asesinado de múltiples disparos la tarde de este miércoles 10 de diciembre de 2025 en la población de Altagracia de Orituco, estado Guárico.

Pedro Alexander Vegas Torres, de 53 años, se disponía a cerrar su negocio en la calle Julián Infante del sector El Cumbito cuando fue interceptado por varios sujetos armados.

Sin mediar palabras, los atacantes le propinaron más de cinco disparos, dejando a la víctima sin vida en el lugar. Antes de huir, los sicarios dejaron una nota manuscrita en papel que decía: «Todos los que andén trabajando con los tipos, se van a morir». Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) recolectaron la evidencia, junto con múltiples cartuchos 9mm percutidos.

El cadáver fue trasladado a la morgue del hospital Dr. José Francisco Torrealba para practicar la autopsia de ley. El caso fue notificado a la Fiscalía del Ministerio Público, que asumió las investigaciones.

Altagracia de Orituco registra alta incidencia de violencia ligada a megabandas como el GEDO Tren de Aragua y células locales de extorsión, con al menos 8 homicidios similares en noviembre por disputas comerciales y cuotas.

Autoridades intensifican patrullajes en El Cumbito, zona comercial vulnerable a sicariato. No hay detenidos hasta el momento.