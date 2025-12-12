El Gobierno de Venezuela anunció este jueves que Estados Unidos decidió suspender de manera «unilateral» el vuelo de deportación de ciudadanos venezolanos previsto para este viernes, en medio de tensiones por el despliegue militar estadounidense cerca de sus costas.

A pesar de que las autoridades de Washington han advertido sobre riesgos de sobrevolar Venezuela, lo que provocó cancelaciones masivas de vuelos comerciales, los deportatorios se mantenían regulares hasta ahora con dos salidas semanales (miércoles y viernes) desde enero.

«Este jueves ha sido recibida la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de suspender, de manera unilateral, el retorno de ciudadanos venezolanos que tenían previsto regresar el próximo 12 de diciembre», informó el Ministerio del Interior en Instagram.

El comunicado agrega que esta medida «interrumpe un proceso que se venía ejecutando de forma coordinada y que representaba una vía para aliviar la situación de connacionales detenidos y perseguidos en suelo estadounidense».

Antecedentes y contexto de tensiones

El 29 de noviembre, Donald Trump declaró el espacio aéreo venezolano «cerrado en su totalidad», lo que llevó a Caracas a dar por cancelados estos vuelos. Sin embargo, el canciller Yván Gil explicó el 3 de diciembre que Washington los suspendió verbalmente pero luego los solicitó de nuevo, permitiendo su reanudación.

Desde el acuerdo inicial de este año, Venezuela ha recibido 98 vuelos de deportación, mayoritariamente de EE.UU. y algunos de México. Post-21 de noviembre –cuando EE.UU. alertó riesgos en Venezuela y el sur del Caribe–, llegaron al menos tres desde Estados Unidos y dos desde México.

Recientemente, Trump ha afirmado que Nicolás Maduro «tiene los días contados» y adelantó operaciones terrestres en Venezuela, justificadas como lucha contra el narcotráfico. Esta campaña ha dejado más de 80 muertos en ataques estadounidenses contra lanchas en el Caribe y Pacífico.

El Ministerio del Interior criticó que la suspensión «contradice el discurso oficial» de EE.UU. sobre migrantes y «genera incertidumbre entre las familias venezolanas que esperaban el reencuentro». Reiteró la disposición chavista de «recibir a sus ciudadanos con los brazos abiertos».