El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva conversó la semana pasada por teléfono con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, la primera en más de un año, tras un contacto previo con Donald Trump, confirmaron este jueves fuentes oficiales.

La conversación con Maduro ocurrió después de la llamada del 2 de diciembre a Trump, considerada «muy buena» por ambos gobiernos. Con el venezolano hablaron de «la paz en América Latina», según fuentes de la Presidencia brasileña.

Con Trump, Lula abordó la eliminación de sanciones comerciales impuestas a Brasil en represalia por el juicio a Jair Bolsonaro, además de estrechar cooperación antinarcóticos, justificación del despliegue militar estadounidense en el Caribe. Lula critica estas acciones y aboga por mantener América Latina como zona libre de conflictos.

Brasil no reconoció la victoria electoral de Maduro en 2024 y congeló relaciones, pero desde las operaciones de EE.UU., Lula insiste en diálogo para resolver la crisis venezolana y preservar la paz regional.