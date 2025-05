La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, tiene más de un mes sin celebrar sesiones ordinarias o extraordinarias, mientras su junta directiva, encabezada por el diputado Jorge Rodríguez, y otros legisladores se encuentran inmersos en la campaña para los comicios del próximo 25 de mayo, cuando esperan ser reelegidos.







El Parlamento unicameral, con 277 diputados, no se reunió este jueves, cuando suele hacerlo, además del martes, por lo que ya lleva 35 días sin sesionar.







En ese período, varios de sus integrantes han encabezado o participado en actos relacionados con las venideras votaciones, en las que también se elegirán los gobernadores de 24 estados, entre los que el chavismo cuenta a la Guayana Esequiba, el territorio en disputa con Guyana, así como ocho diputados más en representación de la reclamada zona, para un total de 285 escaños.







Rodríguez, presidente de la AN desde que comenzó la actual legislatura, en enero de 2021, aspira repetir en el lapso 2026-2031, así como los diputados Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra, esposa e hijo, respectivamente, del jefe de Estado, Nicolás Maduro, quien juró en enero pasado para un tercer mandato consecutivo tras su cuestionada reelección en 2024.







Los chavistas Pedro Infante y América Pérez, primer y segunda vicepresidenta de la AN, también están en campaña, que comenzó oficialmente el pasado 29 de abril y finaliza el próximo 22 de mayo, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Emergencia económica

La última sesión que celebró la AN fue el jueves 10 de abril, cuando aprobó el decreto de estado de emergencia económica firmado por Maduro en respuesta al «impacto de la guerra comercial global iniciada por el Gobierno» de Estados Unidos, que impuso aranceles del 15 % a Venezuela, país contra el que Washington también endureció su política de sanciones.







Desde entonces, los diputados que buscan ser reelegidos han relegado la agenda legislativa por la electoral, con el propósito de «profundizar la revolución bolivariana», en referencia al movimiento y proyecto político comenzado por el hoy fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).







En estas elecciones también competirán opositores como el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y el exdiputado Juan Requesens, pese a la decisión de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición antichavista, de no participar en estos comicios, al insistir en que hubo «fraude» en las presidenciales de 2024.