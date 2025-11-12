En unos resultados inéditos en las votaciones de los Premios Manager del Año, Pat Murphy de los Cerveceros y Stephen Vogt de los Guardianes fueron los elegidos el martes por la Asociación de Escritores de Norteamérica (BBWAA) en años consecutivos. Murphy y Vogt son los primeros dirigentes en llevarse el honor en cada uno de sus primeros dos años al mando.

Los anteriores pilotos en ser premiados Manager del Año de manera seguida fueron Bobby Cox de los Bravos (2004-2005) y Kevin Cash de los Rays (2020-2021).

Manager del Año de la Liga Americana: Stephen Vogt

Debido a que Cleveland llegó a la SCLA en el 2024, Vogt parecía tener remotas posibilidades de comenzar la temporada como un candidato para repetir con un premio que normalmente se entrega al que ha guiado a un club que ha superado las expectativas.

Sin embargo, para los Guardianes del 2025, las expectativas disminuyeron drásticamente debido a su desempeño por gran parte de la campaña regular. Un histórico ascenso le permitió a Vogt hacer historia al ser reconocido con dicho premio en sus dos primeros años con las riendas.

Tras una primera temporada como capataz en el 2024 en la que hizo ver el éxito más fácil de lo que es y se escapó con el Manager del Año, Vogt pasó por un segundo año lleno de obstáculos que al final resultaron en sus Guardianes en la cima de la Central de la Americana.

Cleveland conquistó la división pese a estar a 15.5 juegos del liderato en julio — el mayor repunte que cualquier conjunto ha completado para ganar su división (desde 1969) o su liga (antes de 1969).

Lo más impresionante, la desventaja llegó a estar en 11 juegos el 5 de septiembre, antes de que los Guardianes comenzaran un recorrido con marca de 19-4 para superar a sus rivales Tigres.

Aparte de los números en la tabla de posiciones y una ofensiva que registró el peor promedio en la historia de la franquicia (.226), Cleveland también lidió con la ausencia de dos lanzadores claves — los dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz — debido a que pasaron a licencia no disciplinaria tras investigaciones de MLB.

El club también cambió a Shane Bieber, quien había renovado como un posible brazo de impacto durante su recuperación de la operación Tommy John, a los Azulejos, eventuales campeones del Joven Circuito, en la Fecha Límite de Cambios. De todas maneras, el pitcheo abridor tuvo una excelente recta final.

Pese a todos esos momentos de estrés en la temporada, Vogt siguió predicando la calma en su clubhouse y lo demostró con su actitud diaria.

Los anteriores dirigentes de Cleveland en llevarse el premio fueron Eric Wedge en 2007; Terry Francona en 2013, 2016 y 2022; y por supuesto, Vogt el año pasado.

Manager del Año de la Liga Nacional: Pat Murphy

Parecía que los Cerveceros estaban rumbo a un momento de transición cuando el reconocido piloto e ídolo local Craig Counsell partió a los rivales Cachorros antes de la temporada del 2024.

Lo único que ha sucedido desde dicho año ha sido que Pat Murphy — quien fue el coach de la banca de Counsell y su dirigente en la Universidad Notre Dame — ha guiado al club a títulos consecutivos en la Central de la Nacional, y ahora, se ha llevado el Premio Manager del Año del Viejo Circuito en campañas consecutivas.

El ganar este reconocimiento en años seguidos es algo que no se ve con frecuencia, el lograrlo en las primeras dos temporadas, antes del 2025, era algo que algunos jamás se imaginaron. Pero eso es un gran ejemplo de cómo la escuadra de Milwaukee en vista de cara al 2024 y 2025.

En ambos años, las partidas en la temporada muerta aparentemente indicaban que los Cerveceros tenían una batalla cuesta arriba. En ambas temporadas, Milwaukee, con Murphy al mando, superó por mucho las proyecciones de pretemporada y maximizó el desempeño de un roster de bajo presupuesto.

Una campaña del 2025 — que algunos pensaban que estaría afectada por la ausencia de uno de sus mejores bateadores en el dominicano Willy Adames por medio de la agencia libre y su cerrador Devin Willians tras un cambio — inició con foja de 0-4.

Las 47 carreras que concedieron igualaron el récord que los Cardenales de 1954 fijaron tras los primeros cuatro partidos de una temporada. Con seis lanzadores en la lista de lesionados, no hubo tantos motivos para anticipar un regreso a octubre, y el panorama no era tan claro cuando el club estaba tres juegos por debajo de los .500 a finales de mayo.

Pero los Cerveceros de Murphy no solo se encendieron, sino que estuvieron al rojo vivo de una manera récord. Entre el 25 de mayo y el 16 de agosto, juntaron rachas de ocho, 11 y 14 victorias — la última fijando un récord de la franquicia. Pasaron de un club olvidado en la Central de la Nacional al mejor récord en MLB, con 97-65.

Fue la mejor marca en la historia de los Cerveceros, y una que los impulsó a los playoffs por séptima vez en ocho años. La votaciones del Manager del Año se realizaron antes de la postemporada, en la que Milwaukee eliminó a los Cachorros en cinco juegos de la Serie Divisional antes de caer barridos en la SCLN por los Dodgers, eventuales campeones de la Serie Mundial.

La personalidad auténtica, honestidad con compasión, carácter y humor de Murphy las catalogaron como cualidades de gran valor.

Al preguntársele en MLB Network cómo esperaba que sus jugadores lo describieran, Murphy dio una gran respuesta.

«Pese a sus modales, pese a ser tan directo”, Murphy expresó con una sonrisa, “me valoró».

Ahora, el único piloto de los Cerveceros en ganar este premio lo ha hecho en años consecutivos.