El Taekwondo nacional tuvo acción en Gimnasio cubierto Luis Ramos – Complejo Deportivo Libertador Simón Bolívar de Puerto la Cruz, en el marco del evento celebrado desde el 7 al 9 de Noviembre, en el marco de la 1era Copa Kukkiwon Venezuela de la Federación Venezolana de Taekwondo, informó el profesor Carlos Guevara del Club de Taekwondo Roraima de San Félix.

Los atletas del referido club participaron en el Campeonato Nacional Infantil de Poomsae y Kiorugui.

En este sentido los atletas Isabella Rojas, Zoraida González, Luis Hernández, Samuel Gutiérrez y Adán Baptista pertenecientes al Club de Taekwondo Roraima del Municipio Caroní – San Félix, formaron parte del equipo que representó al Estado Bolívar en la justa, obteniendo muy buenos resultados, logrando tres (03) medallas de oro (Campeones Nacionales Infantiles).

Además, participaron en el Open (Festival) los atletas Liam González, Andrea Urbano y Fabricio Sánchez, con destacadas actuaciones, con apoyo del coach Darwin Gutiérrez.

«Los resultados se lograron gracias al trabajo constante, la disciplina y esfuerzo de estos atletas, en medio del evento que contó con una masiva participación de atletas provenientes de varios estados del país», destacó el profesor Carlos Guevara, quien finalizó indicando que el estado Bolívar obtuvo el Sub-Campeonato de la 1era Copa Kukkiwon Venezuela (2025).