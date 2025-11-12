Durante la madrugada de este miércoles se dio inicio a la activación del Comando de Defensa Integral en el territorio nacional, la cual se lleva a cabo como parte de la fase superior del Plan Independencia 200.

Los estados Apure, Cojedes y la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Capital, fueron los primeros en activarse con el propósito de garantizar la soberanía e integridad territorial de la nación.

Los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) comenzaron por ejecutar el despliegue en la Zona Operativa de Defensa Integral número 31 del estado Apure, la cual se llevó a cabo con movilización de fuerzas y medios en áreas de resistencia de la entidad llanera.

Los efectivos de seguridad del Estado protegen en perfecta fusión militar-policial-popular las instalaciones estratégicas de servicios públicos como: energía eléctrica, agua, gas, alimentos, estaciones de servicio, transporte y las principales vías de comunicación del estado Apure.

Activación del comando en Cojedes y Zodi Capital

Entre tanto, en la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) del estado Cojedes también se activó las acciones defensivas territoriales del Plan Independencia 200.

Seguidamente, la Zodi Capital continúa con el adiestramiento y cohesión para desconcentrar las fuerzas y medios ante las amenazas y agresiones que atentan contra la estabilidad de la nación.

Vale mencionar que la Zona Operativa de Defensa Integral en Venezuela es una agrupación territorial de fuerzas y medios militares que opera dentro de una Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) para conducir operaciones de defensa integral del territorio, y estas zonas pueden abarcar uno o más estados del país.

Presidente Maduro ordenó la creación inmediata del Comando de Defensa Integral

El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó este martes 11 de noviembre la creación inmediata del Comando de Defensa Integral, en cada estado y en los 335 municipios del país.

Desde el Salón Sol del Perú, el jefe de Estado promulgó la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, aprobada por mayoría calificada durante la sesión realizada en la Asamblea Nacional (AN). Basada en el artículo 326 de la Constitución, este cuerpo normativo consta de 22 artículos.

«Los comandos de defensa integral tienen muy clara sus tareas, sus estructuras y sus misiones en todas las etapas (…) Al firmar esta ley, deben ser activados en la madrugada de hoy todos los comandos de defensa integral que reúnen a todas las instituciones públicas del Estado venezolano, a la institución militar y a todo el poder popular. Así que al firmar debe activarse la orden para que los comandos de defensa integral se instituyan, se estructuren y entren al trabajo para estar preparados (…) Así que procedo a firmar y a ponerle el ejecútese a la ley de la creación de los comandos de defensa integral a nivel nacional», expresó.

La Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación tiene como objetivo establecer las líneas de acción estratégicas que regirán la actuación de los comandos, como instancias fundamentales de planificación, coordinación y ejecución de medidas orientadas a resguardar la soberanía, la paz y la integridad territorial del país.