Vecinos del Casco Histórico están alarmados por la situación de muchas de las casas, algunas privadas, abandonadas y otras de Patrimonio, la corresponsalía del diario Nueva Prensa Digital, recorrió algunas de las calles del cuadrilátero histórico e intentó en dos oportunidades conversar con el equipo de Patrimonio, que hasta ahora solo le han dicho que introdujeron un proyecto y trabajan al lado de la comunidad.

Sin embargo con el pasar de los días se evidencia cada vez más el deterioro y abandono de muchas de las casas y fachadas, y según el ministro de Cultura durante su alocución en la celebración del 15 de febrero, a propósito del Discurso del Congreso de Angostura, el Casco Histórico es Patrimonio de Venezuela, un Patrimonio abandonado y dejado en el olvido, según vecinos.

“Está fachada se cayó el año pasado, es una vivienda familiar, y para el momento, todos los entes gubernamentales y de la comunidad organizada se acercaron, fue una inspección, pero sin recursos para solucionar, nos dijeron que al aprobar recursos, ellos nos apoyan para reparar la fachada caída”, explicó Liliana González.

La familia que habita allí, asegura no tener dinero para restaurar esa puerta, que tiene un valor de mil dólares. «Tengo más de 30 años viviendo aquí, y desde hace dos periodos de Gobierno para acá, no invierten en la zona, es mi casa, es mi responsabilidad (…) solo pido apoyo, porque lo que gano es solo para comer», dijo la joven mujer.

Continuó explicando, “duermo muy poco, por la inseguridad, la puerta principal y la fachada caída me ponen en riesgo con mi familia, Patrimonio me indicó que no podía modificar la fachada, pero ellos tampoco cuentan con ingresos económicos para reparar está fachada”.

De igual manera se pudo conocer que para los actos del 15 de febrero, “pintaron las fachadas de la secretaría de Talento Humano e Inviobras de la gobernación de Bolívar, además de colocarles una bandera, y el resto de las viviendas familiares no, ni la banderita nos dieron”.

Los habitantes de la zona histórica de la parroquia Catedral esperan y solicitan el apoyo gubernamental, ya que la situación se ha tornado compleja y no han podido subsanarse en sus propias casas, que por ser tan antiguas se han deteriorado.

Son muchas las fachadas del Casco Histórico de Ciudad Bolívar que se han deteriorado y los vecinos solicitan la intervención de las autoridades para proteger el patrimonio de la entidad.

La corresponsalía de Ciudad Bolívar, nuevamente se acercará a la dirección de Patrimonio o en su defecto a la secretaría de Cultura de la gobernación, para conocer si hay proyectos para recuperar los espacios históricos de la entidad y en qué estatus se encuentran.