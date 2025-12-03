El presidente de Paraguay, Santiago Peña, viajará a Noruega para acompañar a la líder opositora venezolana María Corina Machado en la recepción del Premio Nobel de la Paz 2025, anunció este martes el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez. Peña ha sido invitado directamente por la Fundación Nobel y por Machado, quien recibirá el galardón por su labor en la promoción de derechos democráticos y una transición pacífica de la dictadura a la democracia en Venezuela.

La visita forma parte de un itinerario oficial que incluye escalas en Hungría, Noruega y Uzbekistán, del 8 al 13 de diciembre. Ramírez destacó que esta invitación reconoce la gestión de Peña en defensa de la libertad y la democracia venezolana, y servirá también para revisar la agenda bilateral con Noruega, que impulsa proyectos de energía verde en Paraguay.

Machado fue galardonada el 10 de octubre por el Comité Nobel noruego, que elogió su incansable lucha contra el autoritarismo. Otros líderes latinoamericanos como el presidente panameño José Raúl Mulino y el ecuatoriano Daniel Noboa también confirmaron su asistencia tras invitaciones personales de la opositora.

La decisión ha generado críticas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), cuyo secretario general Diosdado Cabello calificó a los mandatarios como «vagabundos» y «chulos» por priorizar el evento sobre sus países. La ceremonia en Oslo el 10 de diciembre subraya el apoyo internacional a la causa democrática venezolana en un contexto de tensiones regionales.