La Selección Argentina Femenina vapuleó 8-0 a Bolivia este martes en la cuarta jornada de la Liga de Naciones CONMEBOL 2025-26, jugada en el Estadio Florencio Sola de Banfield. Con este resultado, las dirigidas por Germán Portanova suman siete puntos en tres partidos y escalan como escoltas de Venezuela, manteniendo el invicto en el torneo clasificatorio al Mundial Brasil 2027.​

Los goles fueron obra de Kishi Núñez (2), Florencia Bonsegundo (2), Paulina Gramaglia (2), Aldana Cometti y Francisca Altgelt.

El dominio argentino se impuso desde temprano con cabezazo de Gramaglia a los 7 minutos, seguido de Cometti antes del descanso y un festival en la complemento que incluyó penal de Bonsegundo, doblete de Núñez y cierre de Altgelt.​

Bolivia, dirigida por Jury Villarroel, es colista con un solo punto tras empatar ante Colombia. Argentina extiende su hegemonía histórica con ocho triunfos en tantos duelos oficiales desde 1995. En abril, las Albicelestes visitarán a Chile y Venezuela, mientras Bolivia recibirá a Uruguay.​

Ficha técnica

Argentina 8-0 Bolivia

Goles: 1-0 m.7 Gramaglia; 2-0 m.31 Cometti; 3-0 m.43 Bonsegundo (p.); 4-0 m.51 Gramaglia; 5-0 m.60 Núñez; 6-0 m.73 Altgelt; 7-0 m.89 Núñez; 8-0 m.94 Bonsegundo.

Argentina: Solana Pereyra; Morcillo (70′ Velasco), Braun, Cometti, Martín (58′ Singarella); Holzheier (78′ Domínguez), M. Pereyra (70′ Rollins), Falfán, Altgelt; Bonsegundo, Gramaglia (58′ Núñez). DT: Portanova.

Bolivia: J. Medina; K. Rodríguez, Vaquero, Soliz, Mendiola; Turihuano (65′ Serrudo), Ticona (78′ Hurtado), Quiroz (87′ Rueda); A.P. Rojas, I. Rodríguez (78′ Bejarano), Méndez (65′ M. Rojas). DT: Villarroel.

Árbitra: Nadia Fuques (URU). Amonestadas: Quiroz, Soliz, A. Rojas.

Incidencias: Cuarta fecha Liga de Naciones Femenina, Estadio Florencio Sola, Banfield.