El Gobierno colombiano expresó este martes su «profunda preocupación» por las declaraciones del presidente Donald Trump, quien advirtió que cualquier país productor y traficante de drogas hacia Estados Unidos, incluyendo Colombia, «está sujeto a ataques». La Cancillería rechazó cualquier amenaza que vulnere la soberanía nacional y llamó a la unidad de América Latina ante intentos de intervención externa.​

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que las palabras de Trump, emitidas durante una rueda de prensa en la Casa Blanca sobre operaciones antidrogas en el Caribe, sugieren acciones militares contra Colombia bajo el pretexto del combate al narcotráfico.

«Recibimos con gran preocupación las recientes declaraciones […] en las cuales sugiere la posibilidad de realizar acciones militares contra Colombia», indicó el documento.​

Trump afirmó: «He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación […] cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela». Esto se suma a tensiones previas, como la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas en septiembre y la inclusión de Petro en la Lista Clinton de la OFAC en octubre.​

El presidente Gustavo Petro respondió invitando a Trump a visitar el país para ver la destrucción de laboratorios y advirtió: «Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas». Colombia reiteró su «indeclinable compromiso» contra el narcotráfico, pero enfatizó abordar sus tensiones con derechos humanos y medioambiente, en un contexto donde es el mayor productor mundial de cocaína con 2.600 toneladas en 2023 según la UNODC.