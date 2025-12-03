El presidente Donald Trump advirtió este martes que cualquier país que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos, incluyendo Colombia, «está sujeto a ataques», sugiriendo una posible expansión de operaciones terrestres más allá de Venezuela. Durante una reunión con su Gabinete en la Casa Blanca, Trump afirmó: «He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación […] cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela».​

Trump reiteró que los ataques contra cárteles en territorio venezolano comenzarán «muy pronto», expandiendo la operación Lanza del Sur, que desde septiembre ha destruido 21 embarcaciones en el Caribe y Pacífico oriental, causando 82 muertes según el Pentágono.

El despliegue militar en el Caribe, uno de los mayores en décadas, apunta al Gobierno de Nicolás Maduro, acusado de liderar el Cártel de los Soles, designado terrorista por Washington.​

El mandatario también criticó a su homólogo colombiano Gustavo Petro, a quien señala como «líder del narcotráfico» y suspendió ayuda en octubre por supuesta inacción antidrogas.

Petro rechazó las acusaciones como «injerencia», calificó a Trump de «grosero e ignorante» y denunció ataques cerca de costas colombianas, defendiendo la legalidad de sus operaciones para combatir la «ola de drogas».