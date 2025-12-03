El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) descubrió a 23 inmigrantes indocumentados escondidos en la cabina de descanso de un camión durante un control de tráfico el viernes 28 de noviembre en el condado de La Salle, al norte de Laredo, cerca de la frontera con México.

El vehículo llamó la atención por transitar por el arcén de una interestatal, en el marco de la operación Lone Star impulsada por el gobernador Greg Abbott desde 2021.​​

El conductor, John David Amaya de 24 años y residente de Laredo, carecía de licencia comercial (CDL) y violaba nuevas regulaciones federales que exigen inglés a transportistas.

Un perro policía localizó a los migrantes de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y México, quienes fueron transferidos a la Patrulla Fronteriza para deportación.​

Amaya enfrenta 23 cargos de tráfico de personas, delito grave con sentencia mínima obligatoria de 10 años según ley firmada por Abbott en 2023.

El incidente ocurre pese a la agresiva agenda de deportaciones del presidente Donald Trump, destacando persistencia del contrabando en Texas.