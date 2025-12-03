Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, confirmó este martes su renuncia irrevocable a la militancia del Centro Democrático y su salida de la carrera presidencial para 2026, tras ser excluido por la dirección del partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe.

«Me veo obligado a renunciar irrevocablemente. Esta sí es mi renuncia», declaró en rueda de prensa en Bogotá, tras solicitar sin éxito una rectificación al comunicado del lunes que lo sacó de la contienda junto a las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.​

Uribe Londoño rechazó acusaciones de un «acuerdo político» con el precandidato independiente Abelardo de la Espriella, admitiendo solo diálogos para un «frente común» contra el Gobierno de Gustavo Petro.

De la Espriella confirmó una propuesta vicepresidencial rechazada inicialmente, pero reiteró su apertura a la unidad. El partido justificó la exclusión basándose en reportes de De la Espriella a Uribe sobre supuesta intención de deserción.​

Desde el asesinato de su hijo el 11 de agosto, Uribe Londoño asumió la precandidatura para «honrar su legado» y lideró encuestas internas durante 98 días, acusando al CD de cambiar reglas y negar su defensa.

«Colombia debe unirse. Sin unión quedamos a merced de quienes quieren destruir instituciones», enfatizó, expresando respeto a Uribe pese a las tensiones.​​

El episodio agrava divisiones en el uribismo rumbo a las elecciones del 31 de mayo de 2026 (posible segunda vuelta el 21 de junio), profundizando la crisis interna del partido fundador.​