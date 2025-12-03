El ex alto representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, llamó este martes a Europa a unirse frente a la política de «matón de barrio» del presidente Donald Trump, que arriesga desagregar el continente en lugar de fortalecerlo geopolíticamente.

En una charla en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Borrell señaló divisiones entre países como Italia y Hungría, que siguen a Trump, y otros como España, que rechazan sus demandas de gasto militar.​

«Frente a la actitud de matón de barrio que tiene Trump, los europeos, si queremos pintar algo, tenemos que estar más unidos», afirmó Borrell, criticando que ni Trump ni Vladimir Putin favorecen la UE porque prefieren negociar con potencias individuales. Añadió que ambos menosprecian la unidad europea para dividir y dominar.​

El exsecretario de la OEA, José Miguel Insulza, coincidió en que Trump, al perder injerencia en Europa, se enfocará más en Latinoamérica, como con México y Venezuela. Ambos diplomáticos lamentaron el debilitamiento de la ONU y el multilateralismo, con un Consejo de Seguridad paralizado por desacuerdos en conflictos como Ucrania, Israel-Palestina y otros.​

El Encuentro Internacional de Gobierno y Sociedad Civil en la FIL, que del 28 de noviembre al 7 de diciembre reúne a 800 escritores de 34 países y espera 900.000 visitantes, sirvió de foro para analizar estas tensiones globales.