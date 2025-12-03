El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero respaldó este martes en Bogotá al Frente Amplio, coalición progresista que ve como «esperanza» para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y presidenciales del 31 de mayo.

«A la victoria se llega uniendo, abrazando a la inmensa mayoría que desea progreso y justicia social, como ha hecho este Gobierno», afirmó en referencia a Gustavo Petro.​

Durante el encuentro nacional de fuerzas progresistas, al que acudió como invitado especial, Zapatero destacó que Colombia y Latinoamérica anhelan «futuro, convivencia y paz».

Participaron representantes del Pacto Histórico, Unitarios de Clara López, La Fuerza de la Paz de Roy Barreras y el movimiento Poder Popular de Ernesto Samper, afinando posiciones para listas conjuntas.​

Zapatero reivindicó abolir discriminaciones para lograr igualdad real y subrayó: «No hay izquierda sin esperanza, la izquierda es esperanza, voluntad de cambio y coraje». Insistió en la paz como prioridad: «El fin de la violencia llegará a Colombia, solo intentándolo se logra».​

El foro prepara una aspiración única contra la derecha, en un contexto de tensiones internas resueltas por consultas como la de Iván Cepeda, buscando ampliar bases hacia el centro para ganar en primera o segunda vuelta (21 de junio).