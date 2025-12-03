El ministro taiwanés de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, afirmó este miércoles que Taipéi está dispuesto a restablecer relaciones diplomáticas con Honduras bajo «igualdad y reciprocidad», destacando la amistad de los dos principales candidatos presidenciales hacia la isla.

Con el 70% escrutado, Salvador Nasralla (Partido Liberal) lidera con 893.718 votos (40,16%) frente a Nasry Asfura (Partido Nacional) con 883.639 (39,7%), en una contienda sin segunda vuelta.​

Ambos se mostraron favorables durante la campaña a retomar lazos suspendidos en marzo de 2023 bajo Xiomara Castro, y a fortalecer vínculos con EE.UU. e Israel. Lin indicó que Taiwán «seguirá de cerca» el escrutinio y negociará activamente con el ganador, manteniendo una «actitud abierta».​

Tras rupturas con Honduras y Nauru (2024), Taiwán conserva solo 12 aliados diplomáticos, siete en América Latina y el Caribe (Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves). El espacio de la isla se reduce por la presión china, que la considera territorio propio y no descarta la fuerza.