Rafael Belaúnde, candidato presidencial del partido derechista Libertad Popular, salió ileso este martes de un atentado en el distrito de Cerro Azul, al sur de Lima. Sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra su vehículo mientras inspeccionaba terrenos de su negocio inmobiliario, en una zona rural costera marcada por la inseguridad. Al menos tres balas impactaron el parabrisas a la altura del conductor, sin herirlo, aunque mostró manchas posiblemente de sangre y esquirlas de vidrio.​​

La Policía Nacional del Perú (PNP) halló casquillos en el lugar y activó el «Plan Cerco» para identificar a los atacantes, revisando cámaras y reportes de peajes. Belaúnde, quien conducía solo, respondió al ataque con al menos 12 disparos de su arma registrada, según testigos y autoridades. El comandante general Óscar Arriola confirmó a Canal N que no había recibido amenazas previas.​​

Este suceso ocurre en un contexto de creciente preocupación por el crimen organizado en Perú, principal tema para las elecciones generales de 2026, que renovarán autoridades para 2026-2031 con un Parlamento bicameral tras 30 años. Extorsiones a empresas y asesinatos por cupos han escalado, como el viernes pasado del precandidato a diputado Percy Ipanaqué en Piura.​​

ONPE

«Vivimos una época convulsa con mucha inseguridad ciudadana», declaró Belaúnde a periodistas, urgiendo a la ciudadanía a organizarse y defenderse sin normalizar la violencia. Agradeció la diligencia policial y enfatizó: «No podemos claudicar, tenemos que resistir». Nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry, el empresario de 50 años es uno de 39 aspirantes presidenciales.​​

Autoridades electorales condenaron el ataque y exigieron al Gobierno mayor seguridad para candidatos. Piero Corvetto, de la ONPE, invocó rechazar la violencia en campaña vía X: «Votar es tu poder de elegir». Roberto Burneo, del JNE, alertó priorizar la protección electoral ante este hecho.​

La asociación Transparencia rechazó «todo acto de violencia en una campaña que recién empieza» y pidió al Ejecutivo garantizar la integridad de aspirantes. El atentado subraya la urgencia de combatir bandas criminales, que dominan preocupaciones ciudadanas rumbo a los comicios.