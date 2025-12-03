Autoridades de la Policía Municipal de Guanipa, en Anzoátegui, capturaron a un septuagenario por presunto acoso y abuso sexual contra dos niñas de 10 años, incluyendo a su propia nieta, en un caso que conmociona al municipio sureño.

La detención resalta la vulnerabilidad infantil ante delitos tipificados en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA).​

El lunes 1 de diciembre, efectivos del Servicio de Investigación Penal allanaron una vivienda en el sector Ezequiel Zamora, tras denuncia formal de las consejeras del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente (CPNNA). Ismael Antonio Martínez, de 72 años, recibió a los funcionarios y, al enterarse del motivo, se tornó agresivo lanzando golpes, patadas e insultos.

Los policías aplicaron protocolos de fuerza progresiva para someterlo sin mayores incidentes.​

Durante el interrogatorio en la sede policial, una de las víctimas -la nieta del detenido- entregó una tarjeta del Banco de Venezuela como prueba.

Según su relato, el hombre la utilizaba para ganarse la confianza de las menores con engaños sobre compras de dulces, facilitando los actos lascivos denunciados por las representantes legales.​

El caso fue remitido al Fiscal Décimo Segundo del Ministerio Público, Luis España, quien dispuso avanzar con las diligencias judiciales. Martínez permanece bajo custodia policial mientras se profundizan las pesquisas para esclarecer los hechos y evitar impunidad en delitos contra la infancia.​

Este arresto se enmarca en una serie de denuncias por abuso sexual en la región, donde familiares o conocidos suelen ser los victimarios principales. Autoridades locales reiteran la importancia de denunciar oportunamente para proteger a los menores, en un contexto donde el CPNNA juega un rol clave en la activación de medidas protectoras.